بالفيديو... نائب يوناني في البرلمان الأوروبي يمزق العلم التركي وأنقرة ترد

أثار النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي، يوانيس لاغوس، غضب أنقرة بعد تمزيقه العلم التركي خلال جلسة نقاشية حملت عنوان "الوضع الإنساني في الجزر اليونانية" في بحر إيجة.

وقال النائب اليوناني، إن المهاجرين الذين صلوا إلى هذه الجزر يعتدون على السكان المحليين، مضيفًا أن تركيا تفعل كل ما يحلو لها، حسبما أوردت وكالة "الأناضول" التركية اليوم.

Avrupa Parlamentosunda konuşan bayrağımızı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos’un twitter adresi: @iwlagos



pic.twitter.com/QmTfKaEYb9 — medya adamı (@medyaadami) January 30, 2020

من جانبه رد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بالقول: "على أولاد أوروبا اللامبالين والعنصريين الالتزام بحدودهم، هذه العقلية العنصرية تدرك كيف كسرنا الأيادي التي طالت علمنا، وقذفنا بها في البحر".

وطالب الوزير التركي في تغريدة عبر "تويتر" البلدان الأوروبية بالتصدي للعنصرية ومعاداة الإسلام، مضيفًا: "سيظل العلم التركي مرفرفًا بشرف في كل مكان، وعلى البرلمان الأوروبي اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه السخرية".

فيما قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك: "قلة احترام الفاشي اليوناني للعلم التركي في البرلمان الأوروبي، يعتبر دليلًا على سوء أخلاقه، مثل هذه العقول العنصرية، لا يمكنها فهم مقدار الشرف والفخر الذي يمثله علمنا المجيد".

ونقلت "الأناضول" عن النائبة في البرلمان الأوروبي، دلفينا كولارد، قولها إنه تم توقيع عقوبات على النائب اليوناني، تشمل الإدانة، وتعليق الصلاحيات من يومين إلى 30 يومًا، وسحب حقوق التصويت في الجمعية العامة للبرلمان، وتعليق الأنشطة البرلمانية لفترة من الزمن.