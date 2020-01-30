أمريكا تعلن إرسال أول شحنات من الأدوية لمرضى السرطان إلى إيران

أعلن المبعوث الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، اليوم الخميس، عن إرسال الولايات المتحدة أول شحنات من الأدوية لمرضى السرطان وزرع الأعضاء في إيران، وذلك عبر قناة إنسانية سويسرية.

وقال: "لدينا الآن شركة واحدة استوفت هذه المعايير وتم تسليم عقاقير السرطان بالفعل"، مضيفا أنه كان على اتصال مع المزيد من الشركات، بحسب وكالة رويترز.

وتابع للصحفيين: "يمكنكم توقع أن تروا المزيد من المعاملات من خلال هذه القناة".

وفي هذا الصدد، وجه "هوك" الشركات بضرورة استثناء الأدوية والأغذية من العقوبات على إيران.

وطالب برايان هوك في المؤتمر الصحفي، بضرورة منع إيران من تحويل الوقود النووي إلى بلوتونيوم، لافتا إلى الوكالة الذرية الإيرانية لعبت دورا في انتهاك التعهدات النووية.

كما طالب بضرورة مواجهة التهديد الإيراني للنظام العالمي.

وأعرب عن استعداد الولايات المتحدة، "لعقد اتفاق جديد مع إيران، واستعدنا قدرة الردع".

وتابع: "فضحنا كذب النظام الإيراني على الشعب الذي رفض أن يدوس العلم الأمريكي".

واتهم برايان هوك النظام الإيراني باستغلاله الظروف لتحقيق مكاسب على حساب حاجات شعبه، منوها أن لإيران خبرة في استغلال المنظمات الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية وسياسية.