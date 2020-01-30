الولايات المتحدة تعلن استثناء 4 مشروعات نووية إيرانية من العقوبات

أعلن المبعوث الأميركي الخاص للملف الإيراني، بريان هوك، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستمدد استثناءات العقوبات لأربعة مشاريع نووية في إيران، لمدة 60 يوما.

واشنطن - سبوتنيك. وقال هوك في إحاطة: "تمدد الولايات المتحدة ولمدة 60 يوما أربعة استثناءات نووية، تسمح بمواصلة تنفيذ مشروع عدم الانتشار، وتقيد إجراءات إيران في المجال النووي".

وأوضح أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو ، حذر من أن الولايات المتحدة يمكنها في أي وقت اتخاذ قرار عكسي وفقا لتطورات الموقف.

وستسمح الاستثناءات من العقوبات للدول، بما في ذلك روسيا، بمواصلة التعاون مع إيران في مفاعل الماء الثقيل في أراك، ومحطة بوشهر للطاقة النووية، ومفاعل طهران للأبحاث، وغيرها من المبادرات في مجال الطاقة النووية.

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق، أن هناك خلافات بين وزارة الخارجية ووزارة المالية بشأن مسألة تمديد الإعفاءات من العقوبات، ولكن في النهاية تغلب موقف الأخيرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بقاء بلاده بالاتفاق النووي، شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق، وإلا ستستأنف برنامجها النووي من جديد.