أردوغان: صفقة القرن "مشروع احتلال" والقدس ليست للبيع

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، "صفقة القرن" بأنها "مشروع احتلال".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، عن الرئيس التركي، أن "القدس ليست للبيع، وأن نظرة تركيا إلى فسطين هي نفس نظرة السلطان عبد الحميد الثاني".

#عاجل | #أردوغان: نحن كأمة تركية نظرتنا اليوم إلى #فلسطين هي نفس نظرة السلطان عبد الحميد الثاني — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 30, 2020

​وصرح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، بأن خطة السلام المزعومة أو ما يعرف بصفقة القرن التي أعلن عنها ترامب لن تخدم السلام ولن تجلب الحل.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله إن "القدس من مقدسات المسلمين ولا يمكن قبول خطة منحها لإسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة، الثلاثاء، في البيت الأبيض، للإعلان عن " خطة السلام " المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب" مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".