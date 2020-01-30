أردوغان: صفقة القرن "مشروع احتلال" والقدس ليست للبيع

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، عن الرئيس التركي، أن "القدس ليست للبيع، وأن نظرة تركيا إلى فسطين هي نفس نظرة السلطان عبد الحميد الثاني".
#عاجل | الرئيس #أردوغان يصف "#صفقة_القرن" المزعومة بـ"مشروع احتلال"— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 30, 2020
#عاجل | الرئيس #أردوغان: #القدس ليست للبيع— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 30, 2020
#عاجل | #أردوغان: نحن كأمة تركية نظرتنا اليوم إلى #فلسطين هي نفس نظرة السلطان عبد الحميد الثاني— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 30, 2020
وصرح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، بأن خطة السلام المزعومة أو ما يعرف بصفقة القرن التي أعلن عنها ترامب لن تخدم السلام ولن تجلب الحل.
ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله إن "القدس من مقدسات المسلمين ولا يمكن قبول خطة منحها لإسرائيل".
وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.
وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب" مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.
وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".
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