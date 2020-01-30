تسجيل حالة إصابة سادسة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلن مدير عام قطاع الصحة في فرنسا، جيروم سولومون، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل حالة إصابة سادسة بفيروس كورونا الجديد في فرنسا، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

باريس - سبوتنيك. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزان مساء أمس الأربعاء عن تسجيل حالة إصابة خامسة بفيروس كورونا الجديد في فرنسا، مؤكدة قيام الحكومة بالجهود اللازمة للسيطرة على الوضع.

وقالت آنييس بوزان في مؤتمر صحفي إنه "تم تسجيل حالة إصابة خامسة بالفيروس وهي ابنة سائح صيني تتواجد الآن في العناية".

هذا وأرسلت السلطات الفرنسية طائرة يوم أمس الأربعاء، إلى الصين بهدف إعادة مواطنيها بالإضافة لمواطنين أوروبيين خوفا من انتقال العدوى إليهم، حيث من المتوقع أن يصلوا مساء يوم غد الجمعة، إلى فرنسا

على أن يتم إرسال طائرة ثانية غداً لنفس الغاية. هذا وقد وصل فيروس كورونا إلى فرنسا يوم السبت الماضي، بعد أن أعلنت السلطات عن تسجيل ثلاث حالات. وتم تسجيل حالة رابعة يوم الثلاثاء الماضي، وحالة خامسة يوم أمس الأربعاء.

وأكدت سُلطات الصحة الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في البلاد إلى 170 شخصاً، والإصابات لأكثر من 7711 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان وسط البلاد.