ماكرون عن "صفقة القرن": أؤمن بسيادتين

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، إيمانه بسيادتين، رداً على سؤال طرحته صحيفة "لوفيغارو" حول موقفه من خطة ترامب للسلام ومسألة حل الدولتين.

باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون للصحيفة: "أؤمن بسيادتين".

ووصفت الصحيفة تصريح ماكرون بـ"المبهم" نظراً لتغير نوعية الخطاب. تجدر الإشارة الى أن ماكرون لطالما شدّد على ضرورة حل الدولتين لكن في تصريحه اليوم للصحيفة تجنّب الرئيس الفرنسي ذكر الموضوع متحدثا بدل ذلك عن سيادتين.

هذا وشكك ماكرون في نجاح الخطة الأمريكية معتبرا أن عملية انطلاقها ستتطلب جهودا مضنية وأضاف قائلا إن "أية خطة تحتاج لطرفين لصنع السلام ولا يمكن تحقيق ذلك من قبل طرف واحد".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض الخطة المقترحة، قائلا: "رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس".

وأكد عباس أن "صفقة المؤامرة لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ".