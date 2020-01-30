منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الدولية استجابة لوباء كورونا الجديد

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، حالة الطوارئ العامة استجابة لتفشي وباء كورونا الجديد، الذي ظهر أولًا في الصين ثم انتقال لعدد من الدول، وأودى بحياة العشرات حتى الآن.

جنيف- سبوتنيك. وقال غيبريسوس، اليوم الخميس، إنه وفقًا لنتائج اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة "نعلن حالة الطوارئ الدولية"، وأن المنظمة لا تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

ومع ذلك، أكد المدير العام للمنظمة، أنها لا توصي بالحد من حركة التجارة أو السفر، مؤكدًا أن الصين تستجيب بقوة لانتشار الفيروس، وربما تضع معيارًا جديدًا يتعلق مع مثل هذه الحالات الحرجة.

يتبع...