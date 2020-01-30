الصحة العالمية تؤكد إمكانية وقف انتشار فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إمكانية وقف انتشار فيروس كورونا حال اتخذت البلدان تدابير للكشف المبكر عن المرض وعزل المرضى وتتبع اتصالاتهم.