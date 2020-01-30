عوائد سندات الخزانة الأمريكية تهبط لأدنى مستوياتها بسبب فيروس "كورونا"

هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، مع انخفاض رغبة المستثمرين بالمخاطرة خوفا من الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا" القاتل في الصين.

وأكدت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، الخميس، أن عدد الوفيات المؤكدة بالفيروس في الصين، قد قفز إلى 170 مع إصابة 7711 شخصا، ويجري الإعلان عن المزيد من حالات الإصابة حول العالم.

وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1.534 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وانخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاما 2.01 بالمئة، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 1.905 بالمئة الذي سجلته في أغسطس/ آب.

وأظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي فشل في تحقيق هدف إدارة ترامب للنمو البالغ 3 بالمئة لثاني عام على التوالي، في 2019، مع تسجيله أبطأ نمو سنوي في ثلاثة أعوام.

ويراهن المتعاملون على أن المخاوف المستمرة بشأن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة، حتى بعد أن أكد يوم الأربعاء، أنه سيحجم عن تغييرها في الوقت الحالي.

وأكدت سُلطات الصحة الصينية، في وقت سابق من اليوم الخميس، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في البلاد إلى 170 شخصاً، والإصابات لأكثر من 7711 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان وسط البلاد.