الجيش الإيراني: "صفقة القرن" جزء من المشروع الإسرائيلي الفاشل منذ 70 عاما

وبحسب وكالة "إرنا"، أدان باقري الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ، ما وصفه، بالمؤامرة الكبرى ضد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في برقيات منفصلة بعثها رئيس الأركان الإيراني إلى وزراء الدفاع وقادة الجيوش والقوات المسلحة في الدول الإسلامية. بحسب ما أفادت الوكالة.

وأضاف باقري أن "تسليم القدس وجزء كبير من الضفة الغربية وتمزيق أرض فلسطين وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة إلى أرض الوطن ونزع سلاح المقاومة، تتعارض مع العقل والمنطق والقواعد والقرارات الدولية وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن "أي موافقة ضمنية أو صمت أو إهمال أو تعامل مزدوج إزاء هذه الصفقة الظالمة (حسب تعبيره)، والتي تعتبر انتهاكا للسيادة وإعلانا للحرب ضد هوية وكيان شعب مضطهد، من شأنه أن يوسع نطاق هذه المؤامرة الكبرى إلى ما بعد فلسطين، وقد يتجه نحو استهداف استقلال الدول الإسلامية الأخرى وسيادتها الوطنية".

وأشار اللواء باقري إلى أن "الأولوية للعالم الإسلامي يجب أن تكون إنقاذ الشعب الفلسطيني وتحرير القدس".

وتابع قائلا "بعون الله لن تتحقق صفقة القرن".

وأكد باقري على أن الحل العملي الوحيد للقضية الفلسطينية، يتمثل في استراتيجية "فلسطين من البحر الى النهر" وعودة اللاجئين الفلسطينيين وإجراء الاستفتاء العام الحر والشامل لتقرير مصير هذا الشعب ومستقبله".