إيطاليا تعلن تسجيل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، عن تسجيل البلاد أول حالتين إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال "كونتي"، اليوم الخميس، إنه تم تأكيد إصابة حالتان بفيروس كورونا في إيطاليا، وهما أول حالتين في البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ، بحسب وكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، في مؤتمر صحفي: "تأكد لدينا إصابة حالتان مصابتان بفيروس كورونا في ايطاليا"، موضحا أن سائحان قادمان من الصين كانا يحملان الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن وباء الفيروس التاجي في الصين يشكل الآن حالة طوارئ عالمية للصحة العامة.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية، الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2020، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصا.

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة وإصابة 1032 حالة مؤكدة بالفيروس بإقليم هوبي، في حين غادر المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية 10 أشخاص بعد تعافيهم.

© Sputnik / دول أصابها فيروس كورونا

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".