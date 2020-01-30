بعد تسجيل أول حالتين إصابة بـ"كورونا" فيها.. إيطاليا تعلق الرحلات الجوية من وإلى الصين

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن "هناك حالتين مؤكدين من الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا".

وتابع قائلا "هما أول حالتين في البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية، الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2020، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصا.

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة وإصابة 1032 حالة مؤكدة بالفيروس بإقليم هوبي، في حين غادر المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية 10 أشخاص بعد تعافيهم.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".