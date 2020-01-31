الصين: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة

أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة في بيان: "بحلول نهاية يوم 30 كانون الثاني/يناير، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا، و171 تعافوا بالفعل من الفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج.

وقال البيان إنه تم تسجيل 1982 حالة إصابة جديدة يوم أمس الخميس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.