عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بمشاركة الرئيس الفلسطيني يوم 11 فبراير

أعلن مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يوم الخميس، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 11 شباط/فبراير المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص " صفقة القرن " على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض الخطة المقترحة، قائلا: "رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس".

وأكد عباس أن "صفقة المؤامرة لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ".