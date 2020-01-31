واشنطن تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الصين بسبب "كورونا"

دعت وزارة الخارجية الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الصين وذلك مع ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا سريع الانتشار.

ورفعت الخارجية الأمريكية تحذيرها من السفر إلى الصين إلى المستوى الرابع، وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي: "لا تسافرو إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في مدينة ووهان الصينية".

ولفت بيان الخارجية إلى أن لدى الحكومة الأمريكية قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في مقاطعة هوبي.

.@StateDept is increasing the #China Travel Advisory to Level 4 – Do Not Travel. This is due to the spread of the novel #coronavirus throughout China & the @WHO determination that the outbreak constitutes a Public Health Emergency of International Concern. https://t.co/BIIUdavoP0 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.