البنتاغون يعلن ارتفاع عدد جرحى الهجوم الإيراني

وجاء في بيان البنتاغون، اليوم الجمعة، أن عدد العسكريين الأمريكيين الذين اكتشفت عندهم إصابة جمجمية مخية خفيفة بلغ 64 شخصا حتى اليوم.

وارتفع عدد المصابين بـ14 شخصا منذ الأربعاء.

ونفذت إيران هجوما صاروخيا على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق ردا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في 3 يناير/كانون الثاني. وأعلن البنتاغون وقتذاك عدم وجود المتضررين. ولذلك لم توجه الولايات المتحدة ضربة لإيران واكتفت بإعلان فرض عقوبات جديدة.

ثم اضطر البنتاغون إلى الاعتراف بوقوع إصابات. وتزايد عدد المصابين من يوم إلى آخر. وفسر البنتاغون ذلك بأن أعراض الإصابات لا تظهر على الفور.