أول تعليق من إيران على تدشين "قناة إنسانية" لتزويدها بالأدوية والأغذية

علق محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، على نبأ تدشين قناة لتزويد إيران بالأدوية والأغذية عبر سويسرا.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن همتي، أن الأدوية المعنية تم تزويد إيران بها بعد متابعة وطلب من السفارة السويسرية وبمبلغ 2.5 مليون دولار من ودائع البنك المركزي لدى بنك سويسري، وعن طريق شركات سويسرية.

وأشار همتي إلى عراقيل أمريكا المستمرة أمام انتقال المبالغ اللازمة للسلع الأساسية والأدوية، مضيفا: "إن كان الأمريكيون يدّعون المواكبة حقيقة لتوفير الأدوية والأغذية، فإنه عليهم توفير الآلية البنكية لنقل وتوفير المبالغ اللازمة لشراء السلع الأساسية".

واعتبر محافظ البنك المركزي مجرد إنجاز الآلية التقنية دون إمكانية نقل المبالغ اللازمة بأنه غير كاف، موضحا بأن توفير الآلية لنقل المصادر المالية اللازمة يعد معيارا مهما لتقييم صحة مزاعم الأمريكيين.

وأعلنت الحكومة السويسرية، مساء أمس الخميس، أن قناة إنسانية تتكفل بنقل الغذاء والدواء للشعب الإيراني دون تجاوز الحظر الأمريكي، قد بدأت عملياتها التجريبية.

وأضافت الحكومة السويسرية في بيانها أن هذا المشروع الذي جرى العمل عليه منذ 2018 قد بدأ بإرسال دفعة أولية من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان وزراعة الأعضاء إلى إيران، وتتجاوز قيمة هذه الدفعة 2.5 مليون دولار.

أعلن المبعوث الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، عن إرسال الولايات المتحدة أول شحنات من الأدوية لمرضى السرطان وزرع الأعضاء في إيران، وذلك عبر قناة إنسانية سويسرية.

وقال: "لدينا الآن شركة واحدة استوفت هذه المعايير وتم تسليم عقاقير السرطان بالفعل"، مضيفا أنه كان على اتصال مع المزيد من الشركات، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع للصحفيين: "يمكنكم توقع أن تروا المزيد من المعاملات من خلال هذه القناة". وفي هذا الصدد، وجه هوك الشركات بضرورة استثناء الأدوية والأغذية من العقوبات على إيران.