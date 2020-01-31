المدعي العام الإيراني: ملف تحطم الطائرة الأوكرانية قيد التحقيق

أعلن المدعي العام الإيراني، حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، بأن ملف تحطم الطائرة الأوكرانية هو الآن قيد الدراسة والتحقيق.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، على لسان منتظري، إن قضية تحطم الطائرة الأوكرانية وكيفية البت فيها هما الآن قيد التحقيق والدراسة، وتم فتح ملف قضائي بهذا الصدد ولكن نظرا لتعقيدات القضية فإنه ينبغي أن يقدم الخبراء رؤيتهم الشاملة.

وأضاف منتظري أن القضية قيد التحقيق في منظمة القضاء العسكري التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وسيتم إطلاع المواطنين على التفاصيل حينما يتم الانتهاء من التحقيقات.

وقال المدعي العام الإيراني، حجة الإسلام محمد جعفر منتظري:

إن الأوامر اللازمة صدرت للتحقيق في الحادث سريعا وبدقة وإنجاز تحقيقات شاملة للكشف عن جميع العوامل المؤدية إلى الحادث وملابساته.

ويشار إلى أنه جرى إسقاط طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأقر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في 11 يناير/ كانون الثاني، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.