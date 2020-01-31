شركة عالمية للرعاية الصحية تطلق اختبارا جديدا لفيروس كورونا

قالت شركة "نوفاسيت" للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، إنها دشنت اختبارا جزيئيا جديدا لفيروس كورونا الذي ينتشر حاليا في الصين ومناطق أخرى من العالم.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الشركة أعلنت أن اختبارها الجديد للفيروس قد يحدد سلالة 2019 من الفيروس، وعبرت عن اعتقادها بأن هذا من شأنه أن يميز هذا الاختبار عن باقي الاختبارات التي وصفتها الشركة بأنها أقل دقة.

وقال غراهام ماليس، رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان: "على مدى الأيام القليلة الماضية، شهدنا طلبا كبيرا على اختبار جينسيج 2019-إن.سي.أو.في" من أكثر من عشر دول.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان: "بحلول نهاية يوم 30 كانون الثاني/يناير، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا، و171 تعافوا بالفعل من الفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج.

وقال البيان إنه تم تسجيل 1982 حالة إصابة جديدة يوم أمس الخميس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا عالميا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.