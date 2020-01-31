نتنياهو: أحد أسباب تطوير العلاقات مع روسيا منع حدوث صدام عسكري

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تدخل في أمر المواطنة الإسرائيلية المفرج عنها، نعاما يسسخار، التي أدينت بحيازة مخدرات في روسيا، حتى لا تضر هذه القضية بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا.

وذكرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن "رئيس الوزراء نتنياهو أخبر المراسلين على متن الطائرة خلال عودته من موسكو إلى إسرائيل أنه تدخل شخصيا في قضية نعاما يسسخار لأن الأمر كان قد يضر بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا".

ووصل نتنياهو وزوجته والمعفاة عنها من قبل الرئيس الروسي نعاما يسسخار، مساء أمس الخميس، إلى مطار بن غوريون الدولي.

وقال المراسلون: "لقد طورنا العلاقات مع روسيا جزئيًا لمنع حدوث صدام عسكري في سوريا، وصرح نتنياهو: "إنه في حال لم يتم تحل قضية نعاما يسسخار، لربما كان هذا سيعرض للخطر علاقاتنا ويضر بمصالح إسرائيل".

يذكر أن محكمة مقاطعة موسكو كانت قد أيدت، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة "خيمكي" الروسية، بسجن المواطنة الإسرائيلية، نعاما يسسخار، لمدة سبع سنوات ونصف السنة بتهمة تهريب المخدرات وحيازتها.

وتم اعتقال يسسخار في التاسع من أبريل/نيسان 2019، في منطقة العبور بمطار "شيريميتيفو"، في طريقها من دلهي إلى تل أبيب.

وعثر مع الإسرائيلية نحو تسعة غرامات من الحشيش، لتعترف بحيازتها للمخدر لأغراض شخصية وبدون قصد التهريب. وقام فريق دفاع يسسخار برفع شكوى على الحكم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبدأ بإعداد طعن بالنقض ضد الحكم واستئناف الحكم.

عقب ذلك، وفي طلب الرأفة الموجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين، اعترفت المواطنة الإسرائيلية جزئيا بالذنب، ليعلن بوتين توقيع مرسوم العفو عن يسسخار، أمس الأربعاء.