مدير "الصحة العالمية": علاج "كورونا المستجد" قيد التطوير

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أنه حتى الآن لم يتم إيجاد علاج محدد لفيروس "كورونا المستجد"، موضحا أنه مع ذلك هناك علاج قيد التطوير والدراسة.

موسكو - سبوتنيك. وقال غيبرييسوس، في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول سبل مواجهة كورونا وعلاجه: "ليس هناك علاجات محددة لهذا الفيروس الجديد، ويستند العلاج على الاختبارات السريرية، هناك علاجات قيد الدراسة".

وصنفت المنظمة الدولية ، أمس الخميس، فيروس "كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.

وفي السياق ذاته، أضاف غيبرييسوس أن "منظمة الصحة العالمية قدمت توصيات لبلدان بشأن تحديد الأشخاص المصابين بالفيروس، وكيفية تقديم العلاج لهم ومواجهة انتشار الفيروس".

كما أصدرت المنظمة الدولية توصيات للأفراد بشأن حماية أنفسهم وحماية الآخرين، بما في ذلك الرعاية المنزلية الآمنة للمرضى الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أن روسيا ابتداء من اليوم الـ30 كانون الثاني / يناير، تعلق إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الصينيين مؤقتا على خلفية انتشار الفيروس التاجي في جمهورية الصين، كما قررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها .

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9.7 ألف حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصا.