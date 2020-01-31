تايلاند تعلن عن أول حالة انتقال لفيروس "كورونا" من إنسان لآخر

قال مسؤول في الصحة، اليوم الجمعة، إن تايلاند شهدت أول حالة انتقال فيروس كورونا الجديد من إنسان إلى آخر داخل البلاد.

قال تانارك بيبات، نائب المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، إن هذه الحالة لسائق تاكسي تايلاندي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح تاناراك "الشخص التايلاندي المصاب ليس لديه سجل في السفر إلى الصين ومن المرجح أنه أصيب من مسافر مريض من الصين ".

وكانت الحالات السابقة في تايلاند إما من السياح الصينيين أو التايلانديين الذين زاروا الصين، حيث نشأ الفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان، "بحلول نهاية يوم 30 كانون الثاني/يناير، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا، و171 تعافوا بالفعل من الفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج.

وقال البيان إنه تم تسجيل 1982 حالة إصابة جديدة يوم أمس الخميس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.