رقم قياسي...7 ملايين روسي زاروا تركيا في 2019

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم الجمعة، أن عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا في عام 2019 بلغ 7.018 مليون سائح، مسجلا رقماً قياسياً بارتفاعه بنسبة 17.65 في المئة مقارنة بعام 2018.

أنقرة-سبوتنيك. جاء في بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه حسب الإحصاءات، زار تركيا 45.058 مليون سائح أجنبي خلال عام 2019، وهو ما يزيد بنسبة 14.11 في المئة على عام 2018.

وأشار البيان إلى تصدر السياح الروس قائمة السياح الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا، يليهم مواطنون من ألمانيا (5.027 مليون)، وبريطانيا (2.562 مليون)، وبلغاريا (2.713 مليون)، وإيران (2.103 مليون) سائح.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، ارتفع دخل البلاد من السياحة في عام 2019 بنسبة 17 في المئة، ليصل إلى 34.52 مليار دولار. وكان معظم الدخل من السياح الأجانب بنسبة 83.3 في المئة، مقابل 16.7 في المئة من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج.