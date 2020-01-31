وزير الصحة الإيراني يحث الحكومة على منع دخول القادمين من الصين

حث وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، الحكومة على منع المسافرين القادمين من الصين من دخول إيران درءا لانتشار فيروس كورونا، مضيفا أن طلبه يشمل القادمين بحرا أو برا أو جوا.

ونشر نمكي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "حثثت الحكومة في رسالة إلى نائب الرئيس (إسحاق) جهانجيري على منع دخول المسافرين من الصين سواء بحرا أو برا أو جوا. الموانئ الإيرانية أيضا في حالة تأهب تام واستعداد للتصدي لفيروس كورونا".

در‌ نامه‌ای از آقای دکتر جهانگیری خواستم به وزارت خارجه و وزارت راه ابلاغ کند تا اطلاع ثانوی از ورود هرگونه مسافر از مبدا چین به هر طریقی(هوایی، زمینی و دریایی) جلوگیری شود،

همچنین تمام پایگاه‌های بهداشتی در تمام و‌رودی‌های کشور از آغاز شیوع کرونا در حال آماده باش کامل هستند. — سعید نمکی (@saeednamaki) January 31, 2020

​وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان، "بحلول نهاية يوم 30 كانون الثاني/يناير، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا، و171 تعافوا بالفعل من الفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج.

وقال البيان إنه تم تسجيل 1982 حالة إصابة جديدة يوم أمس الخميس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.