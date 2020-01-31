فرنسا تبدأ بإجلاء رعاياها من الصين والحجر الصحي بانتظارهم

حطت، اليوم الجمعة، في مطار قاعدة إيستر العسكرية جنوب شرقي فرنسا طائرة عسكرية من نوع "إيروباص 340" على متنها نحو 200 مواطن فرنسي، قادمة من الصين، وذلك ضمن إطار خطة إعادة المواطنين الفرنسيين إلى بلادهم خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

باريس-سبوتنيك. بحسب وسائل إعلام محلية نقلا عن سلاح الجو الفرنسي، حطت الطائرة قرابة الساعة الـ12 والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي في مطار إيستر بعد نحو 12 ساعة طيران.

وسيتم نقل المواطنين إلى مركز رياضي معزول جنوب شرقي البلاد، جُهّز خصيصا لهذه الغاية حيث سيقبع الأشخاص لمدة 14 يوماً في الحجر الصحي لكي يتم التأكد من عدم حملهم للفيروس.

وكانت وزيرة الصحة آنييس بوزان قالت، يوم الأربعاء الماضي، إن أياً من المواطنين الفرنسيين الذين سيستقلون الطائرة لم تظهر عليه عوارض المرض لحد الآن.

وأرسلت فرنسا طائرة عسكرية ثانية إلى الصين لكي تستكمل عملية إجلاء رعاياها بالإضافة لرعايا أوروبيين متواجدين خاصة في ولاية ووهان التي انتشر منها الفيروس.

وتم، أمس الخميس، تسجيل سادس حالة مصابة بفيروس كورونا في فرنسا بعد أن ظهرت أول ثلاث حالات يوم السبت الماضي.