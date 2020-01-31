الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب استمرار النزاع المسلح في اليمن

حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب مواصلة النزاع المسلح في اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى الهدوء وإيقاف التصعيد العسكري، مجددا دعمه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإنهاء الأزمة في صنعاء.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: "تكثيف القتال في اليمن مؤخرا، والمواجهة العسكرية المستمرة ستتسبب في إغراق اليمن أكثر في الصراع وتجلب معاناة إضافية لشعبها الذي تأثر بالفعل بشدة الأعمال القتالية".

وأضاف البيان: "إن الأطراف المشاركة في النزاع بحاجة ماسة إلى التحلي بضبط النفس ووقف التصعيد العسكري والانخراط في إجراءات لبناء الثقة في ضوء استئناف مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة."

وتابع البيان: "تواصل بروكسل دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وسعيه لإنهاء هذه الحرب ووضع الأسس اللازمة للسلام الدائم".