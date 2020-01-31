إلى أجل غير مسمى... كوريا الشمالية توقف الرحلات الجوية والقطارات إلى الصين

أعلنت السفارة الروسية في بيونغ يانغ، اليوم الجمعة، أن حكومة كوريا الشمالية أوقفت رحلات السكك الحديدية إلى الصين اعتبارا من اليوم الموافق لـ31 يناير/ كانون الثاني، لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للبعثة الدبلوماسية في صفحتها على "فيسبوك": "في 30 يناير، تلقت السفارة الروسية مذكرة من قسم المراسم بوزارة خارجية كوريا الشمالية، والتي أعلنت تعليق حركة السكك الحديدية والرحلات الجوية بين جمهورية كوريا الشمالية وجمهورية الصين الشعبية من 31 يناير 2020 إلى أجل غير مسمى وفقا لتدابير الحكومية لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد".

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9.7 ألف حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصا.

منظمة الصحة العالمية، صنفت أمس الخميس، فيروس "كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.