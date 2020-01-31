محلل سياسي: بريطانيا تتبع إجراءات معينة لتخطي نتائج "البريكست"

قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض صيداوي، إن هناك زلزالا كبيرا حدث للدولة البريطانية جراء عملية الخروج من الإتحاد الأوروبي.

وأوضح صيداوي أنه كان يستبعد أن يصوت الشعب البريطاني على الخروج من الاتحاد.

وتابع في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك"، مساء اليوم، الجمعة "أنه من الصعب الحديث الآن عن خطط جاهزة بعد الخروج، ولكن بالطبع سيتم اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير لمحاولة امتصاص الخسائر الكبيرة التي ستنتج عن هذا الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "البريطانيين يترقبون ما سيفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي شجع بريطانيا للخروج من الاتحاد".

وشدد صيداوي على أنه من الصعب استباق الأمور والحديث عن انهيار بريطانيا بسبب البريكست، موضحا أنه منذ البداية كانت تتعامل بريطانيا بعملتها الوطنية ولا تتعامل باليورو، ولم تكن يوما ضمن اتفاقية حرية التنقل "شينغن"، وربما هذه الأسباب قد تخفف من تعرضها للانهيار ولكنها تعد ضربة كبيرة جدا للحلم الأوروبي.

وأكد صيداوي أن الاتحاد الأوروبي لن يتعرض للانهيار لأنه يضم عددا من الدول الأعضاء التي تعد قوية على الصعيد الاقتصادي والسياسي.