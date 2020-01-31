تراجع الطلب على النفط بأكثر من 250 ألف برميل بسبب فيروس "كورونا"

كشف خبراء ومحللون أن تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، قد يخفض الطلب على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف الخبراء في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن هذه المخاوف تسببت في انخفاض أسعار النفط المحاصر بالفعل بفائض من الإمدادات.

وأشاروا إلى أن الطلب على وقود الطائرات في الصين سيتلقى أغلب الضرر، الذي يعادل طاقة مصفاة نفطية كبيرة، إذ أن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم كما أنها واحدة من أسرع أسواق الطيران نموا في العالم، وذلك بسبب قيود صارمة على السفر تحد من الرحلات المحلية، فيما تتجنب شركات طيران دولية البلاد، وفقا لرويترز.

ونقلت الوكالة عن يوجياو لي من "وود ماكنزي" قولها إنه "في الوقت الذي تركز فيه الإجراءات الوقائية بشكل أساسي على الطيران والنقل العام للركاب، سيكون وقود الطائرات الأكثر تأثرا... في الربع الأول من 2020 قد يتقلص طلب الصين على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يوميا". وخفضت شركة استشارات الطاقة توقعاتها للطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا لنفس الفترة.

وتابعت "سيكون الانتشار الحالي لفيروس "كورونا" على الأرجح حدثا استثنائيا، إذ أن تأثيره على طلب النفط يتركز بشكل أساسي على طلب وقود الطائرات، وبخاصة في الصين، وبدرجة أقل في شرق وجنوب شرق آسيا".

يشار إلى أن فيروس "كورونا" الجديد أصاب أكثر من 9800 شخص حول العالم، ليتخطى إجمالي حالات الإصابة من وباء سارس في 2002 و2003 ويودي بحياة 213 شخصا جميعهم في الصين.

وفرضت المدن الصينية قيودا صارمة على السفر، بينما أوقفت شركات طيران عالمية الرحلات المباشرة إلى المدن الرئيسية بالصين أو قلصتها.