تحذير... الرقص يزيد خطر الإصابة بكورونا

ارتفعت وتيرة انتشار فيروس كورونا الجديد القاتل في الصين إلى مستوى قياسي أمس الخميس، حيث بلغ عدد القتلى 43 شخصًا، 42 منهم في مقاطعة هوبي، مركز ظهور وانتشار العدوى.

ومن بين الوفيات التي تم الإبلاغ عنها أمس، 30 شخصًا في مدينة ووهان عاصمة هوبي، التي سجلت أول إصابة بالفيروس، وفقًا للجنة الصحة في المقاطعة، وإجمالًا ارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 213 حالة.

وتم تأكيد 1982 إصابة جديدة في البلاد، أمس الخميس، ليرتفع إجمالي المصابين في الصين إلى 9692 مصابًا، وهو ما يفوق بكثير أعداد الإصابات بفيروس "سارس" خلال الفترة بين عامي 2002 و2003، الذي أودى بحياة 800 شخص، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وحذر خبراء طبيون، اليوم، من أن المرضى الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس ما زالوا عرضة لتجدد الإصابة، مؤكدين ضرورة تجنب المواطنين للتجمعات الكبيرة وحلقات الرقص في الحدائق العامة والساحات (نشاط شائع لممارسة الرياضة في الصين).

وقال رئيس وحدة الأمراض المعدية في مستشفى الصداقة الصينية اليابانية، تشان تشينغيوان، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بالفعل، قد طوروا أجسامًا مضادة لكن يجب أن يظلوا في حالة تأهب حتى لا يمرضوا مرة أخرى.

وأردف: "قد لا تبقى الأجسام المضادة لفترة طويلة، لذلك لا يزال هناك خطر من إصابة هؤلاء المرضى الذين تم شفائهم مرة أخرى، ينبغي أن يستمروا في حماية أنفسهم".

وتابع: "بإمكان الناس المشي عبر الحدائق، لكن يجب عليهم تجنب أنشطة الرقص الجماعي، الرقص بحد ذاته يزيد من خطر انتقال العدوى، إنه يستهلك الكثير من الأكسجين، لذلك سيكون من الصعب التنفس باستخدام القناع أثناء ممارسة الرقص، ويصبح الخطر أكبر إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب".

وبحسب لجنة الصحة الوطنية الصينية، فإن 47 مريضًا شفوا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد يوم أمس الخميس.