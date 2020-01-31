تسجيل
15:04 GMT31 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    احتجاجات في عين الحلوة عقب إعلان صفقة القرن، لبنان 29 يناير 2020

    رد فعل إسرائيليين فوجئوا بأن بلداتهم جزء من فلسطين بحسب خطة ترامب

    © REUTERS / ALI HASHISHO
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104430/14/1044301403.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202001311044394825-%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%A6%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/

    أبدى قادة وسكان بلدات عربية في إسرائيل استياءهم بعد أن تبين أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام تتضمن اقتراحا بضم بلداتهم في جنوب شرق حيفا إلى دولة فلسطينية مستقبلية.

    وقال رئيس بلدية الطيبة، شعاع مصاروة منصور "نحن مواطنون في دولة إسرائيل"، بحسب موقع "تايم أوف إسرائيل".

    ولقد تمت الإشارة إلى بلدته، إلى جانب بلدات منطقة المثلث كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية وأم الفحم وقلنسوة وكفر قاسم والطيرة وكفر برا وجلجولية، في خطة السلام الأمريكية، كجزء من دولة فلسطين".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    © Sputnik . Григорий Сысоев
    نتنياهو: أحد أسباب تطوير العلاقات مع روسيا منع حدوث صدام عسكري

    وطالما رفض قادة مواطني إسرائيل العرب الاقتراح.

    ووصف رئيس المجلس المحلي في قلنسوة، عبد الباسط سلامة، الخطة بأنها "دعاية سياسية على حساب مواطني إسرائيل العرب".

    وقال في بيان "نحن هنا على أرضنا ولن يقرر أحد كيف سنعيش. إن ترامب خارج عن السيطرة، ونحن مع السلام، ولكن سلام عادل. سنواصل السعي لتحقيق السلام".

    وانتقد رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد، جهود إدارة ترامب، وقال إن البيت الأبيض يسعى إلى اتخاذ قرارات دون التشاور مع سكان المثلث أو السلطة الفلسطينية، التي تقاطع واشنطن إلى حد كبير منذ اعتراف الأخيرة بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017.

    وأكد محاميد "أنا هنا وأنا أطالب بحقوقي كمواطن”، وأضاف "هذه الخطة تساوي بيني وبين مستوطن جاء إلى أرض ليست له".

    وقالت مريم، من سكان أم الفحم، للموقع الإخباري إنها وجيرانها لن يوافقوا على وضعهم تحت سيطرة أي كيان آخر.

    وتابعت "سنبقى هنا، حتى لو لم يكن ذلك يلائم نتنياهو، غانتس أو ترامب. إن جميعهم عنصريون يقومون بحملات انتخابية"، وأضافت "ليكن معلوما لديهم أننا على استعداد للتضحية بحياتنا إذا حاول أحد المس بنا".

    الكرملين
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    موسكو: صفقة القرن معقدة للغاية والكرملين يواصل تحليلها

    وأصدرت منظمة "سيكوي"، وهي مجموعة معنية بتعزيز المساواة بين العرب واليهود، بيانا مماثلا انتقدت فيه اقتراح ترامب بشأن المثلث.

    وقالت المنظمة غير الحكومية إن "فكرة تجريد نحو 300 ألف من السكان من جنسيتهم هي خطوة أخرى في عملية نزع الشرعية عن المواطنين العرب، التي روج لها نتنياهو مرارا من أجل بقائه السياسي".

    وتتصور خطة ترامب حلا قائما على دولتين تعيش بموجبه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب، لكن بشروط صارمة يرفضها الفلسطينيون.

    وتمنح الخطة إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمستوطناتها المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبأن القدس هي عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

    انظر أيضا:

    "صفقة القرن" تتطلب طرفين
    مسيرات احتجاجية في الأردن رفضا لـ"صفقة القرن"
    أول رد سعودي على أردوغان بعد تصريحه عن صمت السعودية تجاه صفقة القرن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار صفقة القرن, صفقة القرن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطيني يضع حذاءًا على شاشة تلفزيون في مقهى في الخليل، خلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـصفقة القرن، الضفة الغربية 28 يناير 2020
    ميركل "الخجولة" و"قبلة القناعين"...أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    صفقة القرن تتطلب طرفين
    "صفقة القرن" تتطلب طرفين
    نسبة تمثيل المرأة في الحكومات العربية
    نسبة تمثيل المرأة في الحكومات العربية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك