روسيا تبدأ إجلاء رعاياها من الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إن روسيا ستبدأ في إجلاء رعايها من الصين، بدءا من غدا السبت 1 فبراير/شباط عبر نقاط التفتيش في مدينة بريموري الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا.