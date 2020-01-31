مليون كمامة يوميا... لمحاربة فيروس كورونا في الصين

وقال نائب مدير لجنة بلدية شانغهاي للتجارة، ليو مين، إن "السلع الواقية بما في ذلك أقنعة الوجه أصبحت الآن غير كافية، لكن السلطات ستتخذ تدابير لضمان استقرار الإمداد".

وأكد ليو في مؤتمر صحفي، أنه بصرف النظر عن زيادة الإنتاج المحلي، تعزز شانغهاي أيضا المشتريات الخارجية.

في سياق متصل، أشارت وزارة المالية الصينية، أن الصين خصصت 27.3 مليارات يوان (حوالي 3.94 مليار دولار أمريكي) لدعم مكافحة الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وذكر موقع "huffingtonpost"، إن الفيروس التاجي الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية هو فيروس تنفسي لا يختلف عن فيروسات نزلات البرد والإنفلونزا، والكثير من الأساليب التي تستخدم لتجنب الإصابة بالأنفلونزا يمكن اللجوء إليها للوقاية من فيروس كورونا، ومن أهمها غسل اليدين بشكل متكرر، والبقاء في المنزل إذا كنت مريضاً، واستشارة الطبيب المختص.