إيران تعلق كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلاد.

ووفقا لوكالة "إيرنا" للأنباء أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، أن المتخصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين.

وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر: "إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان، فيما نسقت لتوفير جميع ما يحتاجه هؤلاء الأعزاء، أخذت تتابع جميع الحلول المتوفرة للحفاظ على صحتهم بما في ذلك عودتهم المؤقتة إلى إيران". مؤكدا أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قدم في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، العديد من المقترحات لمعالجة وضع الإيرانيين المقيمين في الصين ومنع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد، بما في ذلك فرض القيود على السفر من وإلى الصين.

وقال: "إن اجراءات وزارة الخارجية المتخذة حتى الآن جاءت طبقا لقرارات مجلس الوزراء."

من جانبه كشف وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن اجلاء 70 مواطنا إيرانيا من ولاية ووهان الصينية ووضعهم تحت الرعاية الصحية الخاصة لمدة أسبوعين خشية الإصابة بفيروس كورونا.