سنغافورة تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها خشية تفشي عدوى كورونا

قررت سنغافورة منع دخول الوافدين الجدد من الصين، بما في ذلك الأجانب الذين زاروها خلال الأسبوعين الماضيين، لتصبح بذلك أول دولة في جنوب شرق آسيا تقدم على هذه الخطوة لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل.

وتعتبر الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لسنغافورة، التي تعد أيضًا مقصد سياحي رئيسي للصينيين، وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس السياحة السنغافوري، فإن 248 مسافر من الصين دخلوا البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في حين وصل العدد إلى 3.42 مليون سائح في عام 2018.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، سيتم تفعيل قرار الحظر على الفور بنهاية السبت وفي الدقيقة الأولى من بداية يوم الأحد، لكن الحكومة السنغافورية لم تحدد متى سيتم رفع هذه القيود.

كما أعلنت سنغافورة عن ظهور ثلاث إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 16 حالة، وتشمل الحالات الجديدة سيدة سنغافورية تبلغ من العمر 47 عامًا تم إجلاؤها من ووهان الصينية أمس.

وأصاب الفيروس نحو 10 آلاف شخص حول العالم، أغلبهم في الصين، والتي سجلت أيضًا نحو 213 حالة وفاة، فيما اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءً وأعلنت حالة الطوارئ الصحية الدولية.