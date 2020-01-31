سفير روسيا في لندن: لا توجد خلافات غير قابلة للحل بين روسيا وبريطانيا

صرح السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أنه لا توجد خلافات وعقبات لا يمكن تجاوزها بين روسيا وبريطانيا تعرقل التطور الطبيعي للعلاقات بين البلدين.

لندن - سبوتنيك. وقال السفير، مجيبا عن سؤال حول إمكانية لعب "بريكست" دورا في بدء الحوار بين روسيا وبريطانيا "علاقاتنا مع بريطانيا تمتد في التاريخ لحوالي 450 سنة، وتتطور بشكل دوري. يمكنني القول بأنه لا توجد لدينا أية خلافات لا يمكن تسويتها: لا توجد خلافات أيديولوجية أو حدودية، ولا توجد أية عقبات تعرقل التطور الطبيعي للعلاقات".

بالإضافة إلى ذلك، أقر السفير بأن الجانب الروسي ينتظر المبادرة من الجانب البريطاني، وقال: "لا أعتقد أن ذلك يعتمد على روسيا، بل يعتمد على لندن".

وأشار إلى أن البلدين لديهما تاريخ طويل من العلاقات الإنسانية. وأكد السفير "لدينا علاقات إنسانية وثيقة وتجربة راسخة نوعا ما للعلاقات بين الثقافة والتعليم. هذا هو الأساس الذي تقوم عليه علاقات أي دولتين. لدينا مشاكل ذاتية، لكن يمكن التغلب على مثل هذه المشاكل".

يذكر أن العلاقات الروسية البريطانية شهدت نوعا من التوتر عقب عثور الشرطة البريطانية على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغمى عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من مارس/ آذار الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".

من جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.