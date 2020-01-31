الصين: تسجيل 45 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديدة

أعلن إقليم هوبي الصيني عن تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وسط انتشار الفيروس القاتل في الصين ومناطق آخرى من العالم.

وأعلنت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بالفيروس اليوم الجمعة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 249 شخصا.

كما أكد الإقليم تسجيل 1347 حالة إصابة جديدة اليوم ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 7153.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل في البلاد.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسجيل حالة سابعة بفيروس كورونا.

هذا وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.