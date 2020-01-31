بريطانيا تنفصل رسميا عن الاتحاد الأوروبي

انسحبت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من الاستفتاء.

موسكو - سبوتنيك. وانسحبت بريطانيا رسميا في تمام الساعة 23: 00 بتوقيت غرينيتش ليل الجمعة (السبت بتوقيت موسكو الساعة 2.00) من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهذه المناسبة إن "مهمتنا الآن هي توحيد البلاد والسير بها إلى الأمام"، مؤكدا أن "بريكست" ليس النهاية وإنما بداية صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا.

ووافق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، وبشكل نهائي، على انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي بأغلبية الأصوات.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة لجنة البرلمان الأوروبي.