بومبيو يكتشف خطرا صينيا في أوكرانيا

وذلك لأن بكين "تفعل أشياء لا تفيد الشعب الأوكراني".

ووضح من تصريحات مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن التحدي الذي تحدث عنه هو أن الوجود الصيني يعيق "البزنس" الأمريكي عن دخول أوكرانيا، ولذلك "لا يفيد مجيء الصين الشعب الأوكراني".

وقال بومبيو في تصريحات صحفية "إن البزنس الأمريكي يريد أن يأتي إلى هنا ويستثمر. ويجب أن نتأكد من توفر إمكانيات ليفعلوا ذلك".

وأضاف بومبيو أنه ناقش هذه الأمور مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.