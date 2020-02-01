بريطانيا تسحب بعض موظفيها من الصين بسبب كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية في بيان اليوم السبت، قرارا بسحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء في البيان أنه "اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني، سيتم سحب بعض الموظفين وذويهم من السفارة والقنصليات البريطانية في الصين".

وتابع البيان "الموظفون الأساسيون اللازم وجودهم لمواصلة الأعمال المهمة سيبقون".

وأضاف "في حالة ما تدهور الوضع أكثر من ذلك فإن قدرة السفارة والقنصليات البريطانية على تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين من داخل الصين ربما تكون محدودة".

وكانت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في الصين نقلت عن وزارة الخارجية قولها إنها تطلب من أفراد أسر موظفي السفارة في الصين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما مغادرة الصين على الفور اعتبارا من 31 يناير كانون الثاني.

يذكر أن السلطات الصينية أعلنت اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص.