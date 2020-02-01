زلزال جديد يضرب تركيا في ولاية ألازيغ الواقعة شرقي البلاد

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية بيان الهيئة وجاء فيه أن الزلزال وقع على عمق 6.97 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء سيفيرجه في الولاية التركية.
#Earthquake #deprem #Elazığ #Turkey👉12th Strong One To Hit This City👉Public Buildings Like New #Hospital Have Isolators As #Japan Did Not Get Affected At All As Well As 99% Of #Buildings👉Casualties Only In 30+ Year Old Properties With Construction Faults👉Not #FakeNews #Libya pic.twitter.com/9kuGNksVxU— biringifi (@biringifi) February 1, 2020
وضرب زلزال، مساء الجمعة، مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجة، وكان مركزه في ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، كما شعر به سكان عدة دول مجاورة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)