رغم أن المدعوين أطفال فقط.. حفل عيد ميلاد يتحول إلى ساحة إطلاق نار وسقوط ضحايا

تحول عيد ميلاد لمأساة، بعد أن بات مكان إقامة الحفل ساحة لإطلاق النار، رغم أن كل المدعوين كانوا من الأطفال.

وقام رجل يعيش في قرية بمقاطعة أوتار براديش شمال الهند، بدعوة عدد من أطفال القرية للمشاركة في حفل عيد ميلاد ابنته البالغة من العمر عاما.

وفور دخول الأطفال للمنزل، أغلق الرجل باب المنزل واحتجزهم رهائن، كما احتجز زوجته وابنته.

After being held hostage for over nine hours at a village in #Farrukhabad district in Uttar Pradesh, the police on late Thursday night rescued all the 23 children, who had been taken captive by a man with criminal background. pic.twitter.com/wig6gvhvzX — IANS Tweets (@ians_india) January 30, 2020

وفرضت الشرطة طوقا حول المنزل، وظلت تتفاوض مع الخاطف لنحو تسع ساعات، لم تنجح خلالها سوى في تحرير طفلة صغيرة.

واضطرت السلطات الهندية إلى الاستعانة بالقوات الخاصة التي اقتحمت المنزل، وقتلت الخاطف أثناء تبادل إطلاق النار.

ولم يتعرض أي طفل لأي إصابة، إلا أنهم عاشوا لحظات رعب شديدة.

يذكر أن المختطف ويدعى، سوبهاش باثام، قام بفعلته للانتقام من سكان القرية حيث يعتقد أنهم مسؤولون عن اعتقاله في قضية سابقة.