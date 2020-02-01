إعلان موعد التصويت على عزل ترامب

أعلن مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي عن موعد التصويت النهائي على عزل الرئيس دونالد ترامب، وسيتم عقده يوم الأربعاء 5 فبراير ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

وسيتم التصويت النهائي يوم الأربعاء 5 فبراير/شباط الساعة الرابعة حسب توقيت المنطقة الزمنية الشرقية (ET)، بحسب ما نقلته قناة "سي إن إن".

وسيجري التصويت بعد قدوم الرئيس الأمريكي إلى مبنى الكابيتول لإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي.

هذا وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الجمعة، ضد إحضار شهود أو وثائق جديدة في قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان مجلس النواب قد صوت، في كانون الأول/ ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.