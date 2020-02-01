أستراليا تمنع دخول القادمين من بر الصين الرئيسي بسبب "كورونا".. واستثناء هؤلاء

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن بلاده ستمنع دخول جميع الأجانب القادمين من بر الصين الرئيسي اعتبارا من اليوم السبت بسبب زيادة تهديد فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، أعلن موريسون أيضا أن أستراليا رفعت مستوى التحذير من السفر إلى الصين إلى أعلى مستوى حيث ناشدت مواطنيها عدم الذهاب إلى هناك على الإطلاق.

وقال موريسون للصحفيين في سيدني: "نتعامل بالكثير من الحذر في مثل هذه الحالات كي يتسنى للأستراليين مواصلة حياتهم اليومية بثقة".

يشمل الحظر الخاص بمنع دخول الأجانب، جميع من كانوا في الصين اعتبارا من الأول من فبراير/شباط سواء كانوا قادمين من هناك مباشرة أو عبر مرفأ آخر.

ويمدد هذا حظرا قائما بالفعل على القادمين من إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس الجديد، ليشمل سائر أنحاء الصين.

ويستثنى من هذا الحظر المواطنون الأستراليون أو من يحملون إقامة دائمة لكن يستلزم عزلهم لمدة 14 يوما بعد العودة.

وأعلنت السلطات الأسترالية رصد عشر حالات مصابة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات من جراء الإصابة بالفيروس.