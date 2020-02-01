دولة تستدعى السفير الأمريكي لديها لتوضيح أسباب فرض قيود التأشيرة على مواطنيها

استدعي السفير الأمريكي إلى وزارة الخارجية القرغيزية، اليوم السبت، لتوضيح أسباب القيود المفروضة على التأشيرات لمواطني الدولة.

بشكيك - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي بوزارة الخارجية القرغيزية، لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بقرار الجانب الأمريكي بفرض قيود على دخول مواطني قيرغيزستان، جرت دعوة السفير الأمريكي دونالد لو، إلى وزارة الخارجية القرغيزية لتلقي توضيحات رسمية".

وكما هو مقرر، تخطط الوزارة للإدلاء لاحقاً ببيان حول هذه المسألة.

هذا وفرضت واشنطن، يوم أمس الجمعة، قيود التأشيرة على مواطني خمس دول، بما في ذلك قيرغيزستان. وأوضح السفير الأميركي دونالد لو، في رسالة متلفزة للمواطنين القيرغيز، بأن ذلك لن يؤثر على السياح ورجال الأعمال والعمال والطلاب، بل ينطبق فقط على المهاجرين وعلى المشاركين في يانصيب تأشيرة البطاقة الخضراء.