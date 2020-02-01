ترامب يرفع القيود عن استخدام الألغام.. ما ردة فعل البنتاغون؟

وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب رفع القيود عن استخدام الألغام المضادة للمشاة.

وما لبثت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن كشفت عن رغبتها في استخدام الألغام، ولكنها تعهدت باستخدام الألغام المجهزة بآلة إبطال مفعولها فقط.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الأمريكية على موقعها الإلكتروني أنها ستستخدم الألغام غير الدائمة ما يعني أنها يجب أن تكون مزودة بآلة التدمير الذاتي وإبطال مفعولها.

وأشار البنتاغون إلى أن الألغام التي سيستخدمها الجيش الأمريكي يجب ان تدمر نفسها بنفسها بعد 30 يوما أو ما يقل من زرعها.