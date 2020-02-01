طائرة إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كرمانشاه غربي البلاد

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن طائرة إيرانية خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ​كرمانشاه​ غربي إيران من دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة "الأنباء" الإيرانية أن الرحلة الجوية الإيرانية القادمة من العاصمة ​طهران​ لم تواجه أي مشاكل فنية.

وبحسب الوكالة فإن إحدى عجلات الطائرة انزلقت 6 أمتار بسبب ​تساقط الثلوج​ بكثافة أثناء سير الطائرة بعد الهبوط.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تنحرف فيها طائرة عن المدرج في إيران.

وخرجت طائرة ركاب إيرانية تقل نحو 150 راكبا عن المدرج إلى الطريق السريع المجاور للمطار في مدينة ماهشهر الجنوبية.