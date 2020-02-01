هل تنقل المرأة الحامل فيروس كورونا إلى جنينها

أعلنت نائبة رئيس مركز التوليد في الصين، تشاو يانغ يو، أنه ليس من الممكن حتى الآن تأكيد ما إذا كانت النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا الجديد معرضات لخطر نقله إلى الجنين.

وقال تشاو يانج يو: "أولاً وقبل كل شيء، يجب علينا علاج النساء الحوامل. وقبل ذلك، نحتاج النظر إلى تأثير الأدوية على الجنين، ومعظم الأدوية المضادة للفيروسات آمنة للاستخدام أثناء الحمل، لكن بسبب الحمل يصعب استخدام المخدرات".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص.

هذا وأفادت تقارير أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.