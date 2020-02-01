خامنئي يحتفل بذكرى عودة الخميني على طريقته.. صور

زار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، مرقد الإمام الخميني، في ذكرى عودته في 1 فبراير 1979 من المنفى إلى إيران، حيث أدى الصلاة على روحه وقرأ آيات من القرآن الكريم.

وحسب وكالة الجمهورة الإسلامية الإيرانية "إرنا"، "توجه خامنئي أيضا إلى مقبرة "الشهداء" في طهران لإلقاء نظرة على قبري محمد علي رجائي، ثاني رئيس جمهورية في البلاد، ومحمد جواد باهنر، ثاني رئيس وزراء.

وتوجه المرشد الإيراني أيضا إلى قبر محمد حسين بهشتي، رئيس المحكمة العليا الأسبق في إيران، وقبور ضحايا تفجير مقر "الحزب الجمهوري الإسلامي في طهران" الذي وقع في يونيو 1981 وخلف مقتل 73 من مسؤولي الحزب.

© AFP 2019 / - المرشد الإعلى للثورة الإيرانية آيه الله علي خامنئي يزور ضريح قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني

© AFP 2019 / - المرشد الإعلى للثورة الإيرانية آيه الله علي خامنئي

© AFP 2019 / - المرشد الإعلى للثورة الإيرانية آيه الله علي خامنئي يزور قبر محمد حسين بهشتي، رئيس المحكمة العليا الأسبق في إيران، وقبور ضحايا تفجير مقر "الحزب الجمهوري الإسلامي في طهران"

​وتنطلق فعاليات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران اليوم السبت، في مرقد الإمام الخميني جنوب العاصمة الإيرانية طهران، ويشارك كبار المسؤولين وحشد كبير من الشعب الإيراني في هذه مراسم الاحتفال، وتقام هذه المراسم تخليدا للذكرى الـ41 لعودة الإمام الخميني من منفاه في باريس إلى طهران.