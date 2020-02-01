بومبيو: الولايات المتحدة مستعدة لتزويد بيلاروسيا بالنفط بالكامل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت أن الشركات الأمريكية مستعدة لتلبية احتياجات بيلاروسيا من النفط بنسبة 100 بالمئة وبأسعار تنافسية.

مينسك - سبوتنيك. وقال بومبيو للصحفيين، في مينسك : "تريد الولايات المتحدة مساعدة بيلاروس في إقامة دولتها ذات السيادة. منتجو الطاقة لدينا على استعداد لتزويدكم بالنفط الضروري بنسبة 100 بالمئة وبأسعار تنافسية".

وذكر بومبيو بأن واشنطن ومينسك لم يقتربا من اللحظة التي يمكن فيها رفع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لكن هناك تقدم في هذا الاتجاه.

وقال بومبيو: "سننظر في العقوبات التي يمكن رفعها. حتى الآن لم نصل إلى هذه النقطة. لكن لحظات مثل هذا اليوم تقربنا من ذاك الهدف".